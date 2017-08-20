СМИ: КНДР считает, что учения США и Южной Кореи "подливают масло в огонь"

Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Петра ДейнекинаАрмия и ОПК 20 августа, 11:33
Путин и Медведев поздравили Кончаловского с юбилеемКультура 20 августа, 11:22
МИД Австрии: Вена не потерпит вмешательства Анкары в свои внутренние делаМеждународная панорама 20 августа, 11:21
Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэСпорт 20 августа, 11:06
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под БелгородомПроисшествия 20 августа, 10:39
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалейСпорт 20 августа, 10:38
Прыгунья в воду с трамплина из Мексики завоевала первое золото Универсиады-2017Спорт 20 августа, 10:27
Десятки тысяч человек приняли участие в марше против ненависти и расизма в БостонеМеждународная панорама 20 августа, 9:47
На руднике "Мир" для продолжения спасательных работ осуществят направленные взрывыПроисшествия 20 августа, 9:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 августа. Проведение совместных военных учений США и Республики Корея Ulchi - Freedom Guardian является враждебным по отношению к КНДР и усиливает напряженность на Корейском полуострове. Об этом пишет центральная газета КНДР "Нодон синмун".
По мнению авторов статьи, "учения лишь "подливают масло в огонь" и обостряют обстановку". "Это проявление враждебных действий по отношению к нам, США продолжают игнорировать многочисленные предупреждения наших военных", - добавляет издание. Также газета отмечает, что Гавайи, остров Гуам и даже основная территория США не защищены от ударов со стороны Пхеньяна.
Регулярные учения Ulchi - Freedom Guardian пройдут в этом году в период с 21 по 31 августа. В них будет участвовать 17,5 тыс. военнослужащих США, а также около 50 тыс. южнокорейских военных.
Маневры пройдут в два этапа. В ходе первого будут отрабатываться меры по ликвидации последствий ущерба различной степени, нанесенного действиями условного противника жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае вторжения сил КНДР.