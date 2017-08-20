СМИ: КНДР считает, что учения США и Южной Кореи "подливают масло в огонь"

ТАСС, 20 августа. Проведение совместных военных учений США и Республики Корея Ulchi - Freedom Guardian является враждебным по отношению к КНДР и усиливает напряженность на Корейском полуострове. Об этом пишет центральная газета КНДР "Нодон синмун".

По мнению авторов статьи, "учения лишь "подливают масло в огонь" и обостряют обстановку". "Это проявление враждебных действий по отношению к нам, США продолжают игнорировать многочисленные предупреждения наших военных", - добавляет издание. Также газета отмечает, что Гавайи, остров Гуам и даже основная территория США не защищены от ударов со стороны Пхеньяна.

Регулярные учения Ulchi - Freedom Guardian пройдут в этом году в период с 21 по 31 августа. В них будет участвовать 17,5 тыс. военнослужащих США, а также около 50 тыс. южнокорейских военных.

Маневры пройдут в два этапа. В ходе первого будут отрабатываться меры по ликвидации последствий ущерба различной степени, нанесенного действиями условного противника жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае вторжения сил КНДР.