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СМИ: КНДР считает, что учения США и Южной Кореи "подливают масло в огонь"

Международная панорама
20 августа, 11:10 UTC+3 ТАСС

В статье центральной газеты КНДР "Нодон синмун" отмечается, что учения усиливают напряженность на Корейском полуострове

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ТАСС, 20 августа. Проведение совместных военных учений США и Республики Корея Ulchi - Freedom Guardian является враждебным по отношению к КНДР и усиливает напряженность на Корейском полуострове. Об этом пишет центральная газета КНДР "Нодон синмун".

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По мнению авторов статьи, "учения лишь "подливают масло в огонь" и обостряют обстановку". "Это проявление враждебных действий по отношению к нам, США продолжают игнорировать многочисленные предупреждения наших военных", - добавляет издание. Также газета отмечает, что Гавайи, остров Гуам и даже основная территория США не защищены от ударов со стороны Пхеньяна.

Регулярные учения Ulchi - Freedom Guardian пройдут в этом году в период с 21 по 31 августа. В них будет участвовать 17,5 тыс. военнослужащих США, а также около 50 тыс. южнокорейских военных.

Маневры пройдут в два этапа. В ходе первого будут отрабатываться меры по ликвидации последствий ущерба различной степени, нанесенного действиями условного противника жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае вторжения сил КНДР.

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