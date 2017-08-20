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МИД Австрии: Вена не потерпит вмешательства Анкары в свои внутренние дела

Международная панорама
20 августа, 11:21 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, августа. /ТАСС

По словам главы австрийского МИД, президент Турции пытается использовать граждан турецкого происхождения в Германии и Австрии, "поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС"

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Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц

Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц

© AP Photo/Ronald Zak

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Австрия не потерпит вмешательства со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его министров в свои внутренние дела. С таким заявлением глава австрийского МИД Себастьян Курц выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю", - сказал Курц. По его мнению, Эрдоган "пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС".

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"На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет [нижнюю палату парламента Австрии], я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства", - подчеркнул министр.

В пятницу Эрдоган назвал ведущие политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Турции. "И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге - прим. ТАСС) сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, что они должны на выборах [24 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал комментарии Эрдогана "грубым вмешательством" в дела Германии.

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Персоны
Курц, Себастьян Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Австрия Германия
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