МИД Австрии: Вена не потерпит вмешательства Анкары в свои внутренние дела

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Австрия не потерпит вмешательства со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его министров в свои внутренние дела. С таким заявлением глава австрийского МИД Себастьян Курц выступил в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.

"Постоянное вмешательство Эрдогана во внутренние дела других государств, а это происходит не только в Германии, я совершенно ясно отвергаю", - сказал Курц. По его мнению, Эрдоган "пытается использовать граждан турецкого происхождения, в особенности в ФРГ и Австрии, поляризует и переносит конфликты из Турции в ЕС".

"На тот случай, если Эрдоган или его министры намереваются осуществить что-то подобное во время предстоящих выборов в Национальный совет [нижнюю палату парламента Австрии], я уже сейчас хотел бы сказать, что мы ни в коем случае не потерпим такого вмешательства", - подчеркнул министр.

В пятницу Эрдоган назвал ведущие политические партии Германии враждебно настроенными в отношении Турции. "И Христианско-демократический союз, и Христианско-социальный союз, и "зеленые" - все они враги Турции. Изменить ситуацию (распределение голосов в Бундестаге - прим. ТАСС) сможет тот миллион турок, который живет в ФРГ. Думаю, что они должны на выборах [24 сентября] преподать урок политическим партиям, которые выказывают такое неуважение Турции", - сказал президент.

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль назвал комментарии Эрдогана "грубым вмешательством" в дела Германии.