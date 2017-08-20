Глава МИД Германии выступил против продолжения "большой коалиции"

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль скептически настроен к продолжению деятельности "большой коалиции" (блок Христианско-демократический союз/ Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) после выборов в Бундестаг, но в то же время полностью не исключает ее формирования.

"Ни ХДС/ХСС, ни мы не хотели бы продолжения "большой коалиции", но в конечном итоге решают избиратели", - сказал социал-демократ в опубликованном в воскресенье интервью агентству DPA.

По словам Габриэля, для таких партий, как ХДС, ХСС и СДПГ, "большая коалиция" не является "желанным союзом". Кроме того, есть разногласия по ряду важных вопросов - оборонной политике, видению развития системы здравоохранения и других, заметил он. "Я с трудом могу себе представить, что мы сможем их преодолеть", - указал вице- канцлер.

Ранее Габриэль в интервью журналу Stern был более категоричен. Он также указал на разногласия между партнерами по коалиции и отметил, что консерваторы и СДПГ после выборов "пойдут разными дорогами".

Выборы в Бундестаг состоятся 24 сентября. По их итогам будут сформировано правительство ФРГ и избран канцлер.

Согласно результатам последнего соцопроса, представленного в воскресенье газетой Bild am Sonntag, рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС по сравнению с прошлой неделей вырос на 1 процентный пункт до 39%. За СДПГ готовы проголосовать 24% респондентов, ее рейтинг не изменился. Левую партию поддержали 9% участников опроса, "зеленых" и Свободную демократическую партию - по 8%. Правопопулистская "Альтернатива для Германии" по сравнению с прошлой неделей потеряла 1 пункт, за нее готовы проголосовать 7% респондентов. В опросе приняли участие около 1,4 тыс. граждан ФРГ.