СМИ: парламент Ирана проголосовал по кандидатурам в новое правительство

ТАСС, 20 августа. Меджлис Ирана (однопалатный парламент) вынес в воскресенье вотум доверия 16 из 17 кандидатов, предложенных президентом Хасаном Роухани для включения в новый состав правительства. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По его информации, парламент одобрил все кандидатуры, кроме Хабибуллы Битарафа, который претендовал на должность министра энергетики. Таким образом, в правительстве сменились семь министров, восемь сохранили свои посты, а должность министра науки, исследований и технологий осталась вакантной.

Новым министром обороны стал бригадный генерал Амир Хатами, он сменил Хосейна Дехгана, министром экономики и финансов назначен Масуд Карбасиан. Министерство юстиции возглавил Али Реза Авайя.

Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф, министры нефти Бижан Намдар Зангане, внутренних дел Абдольреза Рахмани Фазли, информации (руководитель иранских спецслужб) аятолла Махмуд Алави сохранили свои посты.

По закону, вотум доверия выносится парламентариями по каждой персоне отдельно. При этом сначала претендент на пост министра обязан изложить свой план действий во главе ведомства на четырехлетний период, затем пять депутатов выступают в поддержку его программы, а еще пять им оппонируют. Только после этого парламентарии голосуют. В случае неодобрения законодательным органом у президента есть три месяца на выдвижение альтернативных кандидатов.

68-летний Хасан Роухани был переизбран на второй срок по результатам состоявшихся 19 мая президентских выборов. За него отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. Руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти 3 августа, с этого момента начался отсчет его четырехлетнего президентского срока. 5 августа в Меджлисе состоялся завершающий этап инаугурации Роухани: он был приведен к присяге.