Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: парламент Ирана проголосовал по кандидатурам в новое правительство

Международная панорама
20 августа, 12:51 UTC+3 ТАСС

В результате голосования одобрены 16 из 17 кандидатур - все, кроме Хабибуллы Битарафа, который претендовал на должность министра энергетики

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. Меджлис Ирана (однопалатный парламент) вынес в воскресенье вотум доверия 16 из 17 кандидатов, предложенных президентом Хасаном Роухани для включения в новый состав правительства. Об этом сообщил телеканал Press TV.

По его информации, парламент одобрил все кандидатуры, кроме Хабибуллы Битарафа, который претендовал на должность министра энергетики. Таким образом, в правительстве сменились семь министров, восемь сохранили свои посты, а должность министра науки, исследований и технологий осталась вакантной.

Новым министром обороны стал бригадный генерал Амир Хатами, он сменил Хосейна Дехгана, министром экономики и финансов назначен Масуд Карбасиан. Министерство юстиции возглавил Али Реза Авайя.

Глава МИД Мохаммад Джавад Зариф, министры нефти Бижан Намдар Зангане, внутренних дел Абдольреза Рахмани Фазли, информации (руководитель иранских спецслужб) аятолла Махмуд Алави сохранили свои посты.

По закону, вотум доверия выносится парламентариями по каждой персоне отдельно. При этом сначала претендент на пост министра обязан изложить свой план действий во главе ведомства на четырехлетний период, затем пять депутатов выступают в поддержку его программы, а еще пять им оппонируют. Только после этого парламентарии голосуют. В случае неодобрения законодательным органом у президента есть три месяца на выдвижение альтернативных кандидатов.

68-летний Хасан Роухани был переизбран на второй срок по результатам состоявшихся 19 мая президентских выборов. За него отдали голоса 57% избирателей (23,5 млн человек), явка составила 73%. Руководитель и духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи утвердил Роухани на посту главы исполнительной власти 3 августа, с этого момента начался отсчет его четырехлетнего президентского срока. 5 августа в Меджлисе состоялся завершающий этап инаугурации Роухани: он был приведен к присяге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Хаменеи, Али Роухани, Хасан
Страны
Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
2
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
3
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
4
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
5
Глава МИД Германии выступил против продолжения "большой коалиции"
6
Times: Елизавета II не собирается отрекаться от престола
7
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама