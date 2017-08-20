Посольство Италии в Москве проверяет факт отравления граждан страны в отеле

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МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Посольство Италии в Москве выясняет детали отравления граждан страны в одном из отелей столицы России. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в дипломатическом представительстве.
"Мы получили информацию об отравлении, занимаемся уточнением всех деталей и обстоятельств произошедшего", - сказал представитель посольства.
Ранее на новостном канале Mash в сервисе Telegram появилась информация, что в одном из московских отелей 36 граждан Италии получили пищевое отравление.