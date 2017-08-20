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Асад: Сирия и РФ противостоят попыткам Запада установить гегемонию над Ближним Востоком

Международная панорама
20 августа, 13:07 дата обновления: 20 августа, 13:29 UTC+3 ТАСС

По словам сирийского лидера, позиция страны в защиту своего суверенитета стала причиной развязанной против Сирии войны

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ТАСС, 20 августа. Запад "стремится установить гегемонию" над Ближним Востоком, Сирия вместе с Россией "противостоят этим попыткам". Об этом заявил в воскресенье президент Сирии Башар Асад.

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Он выступил на совещании дипломатических работников в МИД Сирии, передает телеканал Syria. По словам Асада, "принципиальная позиция в защиту национального суверенитета, занятая Сирией, стала причиной развязанной против нее войны".

Как подчеркнул Асад, "сирийцы дорого заплатили за провал заговора Запада и "братьев-мусульман", однако цена сопротивления меньше цены капитуляции".

"Битва не окончена, она продолжается, и выдвигаемые сейчас гуманитарные инициативы преследуют цель добиться того, что не смогли террористы", - указал президент.

Сирия, Россия и Иран "внесли большой вклад в успешные действия, которые ведет сирийская армия против террористов", - отметил Асад.

"Мы гордимся той весомой поддержкой, которую оказывают нам наши друзья и братья в борьбе с терроризмом", - указал он.

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