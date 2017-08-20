Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: первая леди Зимбабве покинула ЮАР после обвинений в нападении на модель

Международная панорама
20 августа, 13:07 UTC+3 ТАСС

Грейс Мугабе вместе с супругом прилетела в столицу Зимбабве рейсом Air Zimbabwe

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 августа. Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе, подозреваемая в ЮАР в избиении девушки, вместе с супругом, президентом страны Робертом Мугабе, в воскресенье вернулись в Зимбабве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, супруги прибыли в аэропорт столицы Зимбабве Хараре рейсом Air Zimbabwe.

В пятницу стало известно, что ЮАР предоставила первой леди дипломатический иммунитет, что позволило ей избежать судебного разбирательства и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что 20-летняя южноафриканская модель Габриэлла Энхелс подала жалобу на Грейс Мугабе, в которой утверждала, что в минувшее воскресенье первая леди Зимбабве отхлестала ее электрическим проводом в гостинице The Capital 20 West в респектабельном районе Йоханнесбурга, куда она пришла встретиться с сыновьями президента Зимбабве - Робертом-младшим и Чатунгой. Модель подала заявление в полицию, так как шрамы на лице могут разрушить ее карьеру. Против Мугабе могли начать уголовное расследование, поскольку первая леди находилась в Южной Африке не с официальным визитом.

Смотрите также

Президент ЮАР уволил замминистра за избиение женщины

Президент ЮАР назвал Африку континентом надежды

Президент ЮАР назвал расизм "самым отвратительным нарушением прав человека"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ЮАР Зимбабве
Персоны
Мугабе, Роберт
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
2
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
3
В Красноярске из-за сильного ливня введен режим ЧС
4
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
5
Глава МИД Германии выступил против продолжения "большой коалиции"
6
Times: Елизавета II не собирается отрекаться от престола
7
Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама