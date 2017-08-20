Reuters: первая леди Зимбабве покинула ЮАР после обвинений в нападении на модель

ТАСС, 20 августа. Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе, подозреваемая в ЮАР в избиении девушки, вместе с супругом, президентом страны Робертом Мугабе, в воскресенье вернулись в Зимбабве. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, супруги прибыли в аэропорт столицы Зимбабве Хараре рейсом Air Zimbabwe.

В пятницу стало известно, что ЮАР предоставила первой леди дипломатический иммунитет, что позволило ей избежать судебного разбирательства и вернуться на родину.

Ранее сообщалось, что 20-летняя южноафриканская модель Габриэлла Энхелс подала жалобу на Грейс Мугабе, в которой утверждала, что в минувшее воскресенье первая леди Зимбабве отхлестала ее электрическим проводом в гостинице The Capital 20 West в респектабельном районе Йоханнесбурга, куда она пришла встретиться с сыновьями президента Зимбабве - Робертом-младшим и Чатунгой. Модель подала заявление в полицию, так как шрамы на лице могут разрушить ее карьеру. Против Мугабе могли начать уголовное расследование, поскольку первая леди находилась в Южной Африке не с официальным визитом.