СМИ: в Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Марокканское консульство в городе Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании подверглось актам вандализма. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Maghreb Arab Press (MAP).

По его данным, фасад дипломатического представительства был испачкан красной краской. Исполнители акта не установлены. Сотрудники консульства немедленно обратились в полицию, которая начала следствие.

Кроме того, как сообщает MAP, в городе Монблан (каталонская провинция Таррагона) на фасаде местной мечети появились надписи расистского характера, содержащие угрозы убийства членов марокканской общины.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

По данным испанской полиции, устроителями терактов в Каталонии является ячейка, состоящая в основном из марокканцев и выходцев из этой страны.