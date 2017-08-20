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СМИ: в Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство

Международная панорама
20 августа, 13:25 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 20, августа. /ТАСС

По данным агентства MAP, фасад дипломатического представительства был испачкан красной краской

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РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Марокканское консульство в городе Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании подверглось актам вандализма. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Maghreb Arab Press (MAP).

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По его данным, фасад дипломатического представительства был испачкан красной краской. Исполнители акта не установлены. Сотрудники консульства немедленно обратились в полицию, которая начала следствие.

Кроме того, как сообщает MAP, в городе Монблан (каталонская провинция Таррагона) на фасаде местной мечети появились надписи расистского характера, содержащие угрозы убийства членов марокканской общины.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

По данным испанской полиции, устроителями терактов в Каталонии является ячейка, состоящая в основном из марокканцев и выходцев из этой страны.

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