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Роухани назвал защиту договора по ядерной программе приоритетом внешней политики Ирана

Международная панорама
20 августа, 13:58 UTC+3 ТАСС

Как отметил президент Ирана, главная задача МИД страны - помешать США и другим странам уничтожить ядерную сделку

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ТАСС, 20 августа. Президент Ирана Хасан Роухани назвал защиту соглашения по иранской ядерной программе приоритетной внешнеполитической задачей страны. Об этом, как сообщило агентство Mehr, он заявил в воскресенье в обращении к парламенту.

"Самая большая обязанность Зарифа (главы внешнеполитического ведомства) в МИД (на следующие четыре года) заключается в том, чтобы защитить ядерное соглашение Ирана и помешать США и другим странам, настроенным против Ирана, добиться успеха в своих планах, чтобы уничтожить сделку", - сказал Роухани перед вынесением парламентом страны вотума доверия кандидатам в кабмин.

18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

15 августа президент Роухани заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в считанные часы, если США введут новые санкции в отношении страны. За два дня до этого иранский парламент принял законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД.

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