Роухани назвал защиту договора по ядерной программе приоритетом внешней политики Ирана

ТАСС, 20 августа. Президент Ирана Хасан Роухани назвал защиту соглашения по иранской ядерной программе приоритетной внешнеполитической задачей страны. Об этом, как сообщило агентство Mehr, он заявил в воскресенье в обращении к парламенту.

"Самая большая обязанность Зарифа (главы внешнеполитического ведомства) в МИД (на следующие четыре года) заключается в том, чтобы защитить ядерное соглашение Ирана и помешать США и другим странам, настроенным против Ирана, добиться успеха в своих планах, чтобы уничтожить сделку", - сказал Роухани перед вынесением парламентом страны вотума доверия кандидатам в кабмин.

18 июля администрация США объявила о внесении в черный список 18 организаций и лиц, поддерживающих баллистическую ракетную программу Ирана, иранские военные закупки и КСИР (элитная составляющая ВС Ирана). В ответ власти Ирана обратились в Совет Безопасности ООН с жалобой в адрес США относительно введенных американцами санкций, а также обвинили Вашингтон в нарушении ядерной сделки.

15 августа президент Роухани заявил, что Тегеран выйдет из ядерной сделки в считанные часы, если США введут новые санкции в отношении страны. За два дня до этого иранский парламент принял законопроект, предусматривающий выделение дополнительных $520 млн на программу по разработке баллистических ракет, а также на расширение деятельности Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в регионе.

Иран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД.