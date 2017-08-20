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Британское правительство опубликует пять документов о своей позиции по Brexit

Международная панорама
20 августа, 14:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, августа. /ТАСС

Как сообщил министр по вопросам выхода королевства из ЕС Дэвид Дэвис, документы обнародуют до 26 августа

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ЛОНДОН, 20 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании опубликует в период до 26 августа пять новых документов, излагающих позицию Лондона по некоторым аспектам Brexit, с тем, чтобы власти ЕС смогли убедиться в готовности британской стороны к диалогу.

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Об этом сообщил в своей статье для воскресной газеты The Sunday Times министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис.

"Мы более детально изложим будущее тех отношений, которые нам хотелось бы иметь с Европейским союзом, и обнародуем новаторские и креативные решения в вопросе о том, как выстроить особое партнерство с нашими ближайшими соседями и союзниками", - проинформировал министр. По словам Дэвиса, пять правительственных документов, запланированных к публикации, не должны оставить никаких сомнений в том, что официальный Лондон "добился значительного прогресса в вопросах о выходе (механизмах выхода Великобритании из ЕС - прим. ТАСС) к октябрю", чтобы продвинуться вперед в диалоге с Брюсселем и приступить затем к обсуждению будущего формата прежде всего торговых отношений между Великобританией и ЕС.

Содержание документов

Документы, о которых упомянул министр, будут обнародованы в преддверии намеченного на конец августа третьего раунда первого этапа переговоров по Brexit. Они должны будут продемонстрировать видение Лондоном таких вопросов, как предоставление максимальной свободы движению товаров и услуг между Великобританией и ЕС, а также обеспечение прав граждан ЕС за пределами юрисдикции Европейского суда, которая уже не будет распространяться на Соединенное Королевство после Brexit. Газета напоминает, что вопрос о полномочиях данного суда явился камнем преткновения во время состоявшегося в июле второго раунда первого этапа переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях Brexit. Другими поднятыми в этих материалах темами станут обеспечение обмена документами и информацией между Великобританией, властями ЕС и отдельными странами - членами европейского сообщества, а также защиты этого процесса, сотрудничество в сфере гражданского судопроизводства и использование баз данных.

Дэвис также дал понять, что в связи с тем, что время, отведенное на переговоры с Брюсселем, быстро истекает, Лондон не намерен дважды обсуждать на переговорах основные аспекты диалога между сторонами.

Когда начнется второй этап переговоров?

Изначально планировалось, что вторая стадия переговоров между Лондоном и Брюсселем по вопросу Brexit начнется именно в октябре - на этом этапе должны быть определены основные параметры стратегии выхода Соединенного Королевства из сообщества.

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К концу декабря стороны планировали завершить данный раунд и приступить с наступлением нового года к обсуждению будущих торговых отношений между Великобританией и ЕС. Однако в июле главный переговорщик со стороны Брюсселя Мишель Барнье проинформировал официальных представителей 27 остающихся в ЕС стран о своей неуверенности в том, что из-за неопределенной позиции Лондона по многим вопросам повестки дня второй этап диалога действительно начнется в октябре и не будет перенесен на более поздние сроки. 16 августа телеканал Sky News сообщил со ссылкой на собственные источники, что второй этап переговоров об условиях Brexit может быть перенесен на декабрь, однако в статье Дэвис опять обозначил именно октябрь в качестве того срока, когда потребуется убедить Брюссель в готовности британской стороны к содержательному диалогу с властями Евросоюза по всем темам переговоров.

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