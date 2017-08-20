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Welt: полиция Испании освободит писателя Акханлы под подписку о невыезде

Международная панорама
20 августа, 14:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 20, августа. /ТАСС

Сообщается, что ему предписано не покидать Мадрид и каждую неделю появляться в полиции

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БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Немецкий писатель турецкого происхождения Доган Акханлы, задержанный в субботу в Испании по запросу Анкары, будет "в самое ближайшее время" освобожден под подписку о невыезде. Об этом в воскресенье сообщила газета Die Welt со ссылкой на адвоката писателя.

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Ему предписано не покидать Мадрид и каждую неделю появляться в полиции, отметило издание.

Акханлы был задержан во время отдыха в Гранаде по запросу Турции по линии Интерпола. Писатель проживает в Германии с 1991 года и имеет паспорт ФРГ. В чем он обвиняется, не сообщается.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обсудил по телефону со своим испанским коллегой Альфонсо Дастисом Кеседо ситуацию вокруг задержания писателя. Габриэль считает, что испанской стороне не стоит спешить с передачей Турции Акханлы и следует подключить Берлин к процессу, касающемуся возможной экстрадиции писателя. Кроме того, глава МИД ФРГ попросил как можно скорее предоставить возможность оказания консульской помощи автору. Задержание Акханлы вызвало волну возмущения в Германии.

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Персоны
Габриэль, Зигмар Дастис Кеседо, Альфонсо
Страны
Турция Испания Германия
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