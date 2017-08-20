Каталонская полиция заявила, что в Барселоне террористы готовили нападения со взрывчаткой

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МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция считает, что террористы готовили в Барселоне одно или несколько нападений с использованием взрывчатки. Об этом заявил в воскресенье представитель правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо.
"Тезис таков: речь идет о группировке, которая планировала один или более терактов со взрывчаткой в Барселоне", - отметил он. Траперо уточнил, что пока не установлено, кто управлял фургоном, который наехал на людей в каталонской столице. По версии полиции, в транспортном средстве находился один человек.
17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять человек, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.