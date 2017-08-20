Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Каталонская полиция заявила, что в Барселоне террористы готовили нападения со взрывчаткой

Международная панорама
20 августа, 14:43 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 20, августа. /ТАСС

По сообщению представителя правоохранительных органов, в фургоне, который был направлен на людей в Барселоне, находился один человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция считает, что террористы готовили в Барселоне одно или несколько нападений с использованием взрывчатки. Об этом заявил в воскресенье представитель правоохранительных органов Хосеп Луис Траперо.

Смотрите также

Теракт в Барселоне: 13 человек погибли, 100 пострадали, двое подозреваемых задержаны

"Тезис таков: речь идет о группировке, которая планировала один или более терактов со взрывчаткой в Барселоне", - отметил он. Траперо уточнил, что пока не установлено, кто управлял фургоном, который наехал на людей в каталонской столице. По версии полиции, в транспортном средстве находился один человек.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять человек, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне.

Смотрите также

Pais: в Камбрильсе ликвидированные террористы планировали напасть на прохожих с ножами

СМИ: в Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство

Мать возможного исполнителя теракта в Барселоне призвала его сдаться

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Хабаровске в ходе драки погиб чемпион мира по пауэрлифтингу
2
СК возбудил дело по факту убийства семьи бизнесмена под Белгородом
3
Глава ФПР: погибший пауэрлифтер Драчев был добрым и бесконфликтным человеком
4
Полина Диброва победила в конкурсе "Миссис Россия 2017"
5
Начал работу новый грузовой железнодорожный маршрут из Китая в Россию
6
Путин направил телеграмму соболезнований родным и близким Петра Дейнекина
7
Арбитражный суд Москвы отказался арестовывать турбины Siemens в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама