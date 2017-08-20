СМИ: боевики выпустили снаряд по выставочному комплексу близ Дамаска

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ТАСС, 20 августа. Вооруженные группировки, не соблюдающие перемирие, выпустили в воскресенье минометный снаряд по выставочному комплексу под Дамаском, где проходит Международная торгово-промышленные ярмарка. Как сообщила телестанция "Аль-Ихбария", несколько посетителей получили ранения.
По информации телестанции, мина упала у главного входа на территорию экспозиции.