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Король Марокко помиловал 415 человек

Международная панорама
20 августа, 15:06 UTC+3 РАБАТ РАБАТ 20, августа. /ТАСС

Тринадцать из них были ранее осуждены за терроризм

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Король Марокко Мухаммед VI

Король Марокко Мухаммед VI

© Chris Jackson/Getty Images

РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI помиловал 415 человек, ранее приговоренных к разным видам наказания судами страны. Указ монарха коснулся в том числе 13 человек, которые были осуждены за терроризм. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP) со ссылкой на министерство юстиции.

Мухаммед VI помиловал заключенных по случаю Дня революции короля и народа, который отмечается 20 августа по всему Марокко. 13 человек, осужденных по статье "Терроризм", были вовлечены в программу "Примирение", направленную на противодействие идеям экстремизма и терроризма в обществе, сообщило агентство.

Отмечаемая дата знаменует "единение монарха и всех подданных марокканского королевства" и напоминает об августовских событиях 1953 года, когда население Марракеша, Касабланки и Уджды восстало в знак протеста против действий французских колонизаторов, пытавшихся сместить султана Мухаммеда бен Юсефа (отца короля Хасана II), который затем был изгнан из страны вместе с семьей.

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