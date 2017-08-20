Король Марокко помиловал 415 человек

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РАБАТ, 20 августа. /ТАСС/. Король Марокко Мухаммед VI помиловал 415 человек, ранее приговоренных к разным видам наказания судами страны. Указ монарха коснулся в том числе 13 человек, которые были осуждены за терроризм. Об этом в воскресенье сообщило информационное агентство Maghreb Arabe Press (MAP) со ссылкой на министерство юстиции.
Мухаммед VI помиловал заключенных по случаю Дня революции короля и народа, который отмечается 20 августа по всему Марокко. 13 человек, осужденных по статье "Терроризм", были вовлечены в программу "Примирение", направленную на противодействие идеям экстремизма и терроризма в обществе, сообщило агентство.
Отмечаемая дата знаменует "единение монарха и всех подданных марокканского королевства" и напоминает об августовских событиях 1953 года, когда население Марракеша, Касабланки и Уджды восстало в знак протеста против действий французских колонизаторов, пытавшихся сместить султана Мухаммеда бен Юсефа (отца короля Хасана II), который затем был изгнан из страны вместе с семьей.