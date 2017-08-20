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Живущие в Израиле ветераны Второй мировой войны осудили решение по Собибору

Международная панорама
20 августа, 15:35 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков

В заявлении отмечается, что отстранение РФ от участия в реконструкции музея на месте бывшего лагеря смерти в Польше является "грубой попыткой исказить историческую правду"

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 августа. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Израильские союзы ветеранов и инвалидов Второй мировой войны и Координационный совет соотечественников выступили в воскресенье с резким осуждением решения не включать РФ в проект создания музея Собибор. "Отстранение РФ от участия в реконструкции музея Собибор является грубой попыткой исказить историческую правду о решающем вкладе Красной Армии в Победу над фашизмом", - говорится в поступившем в воскресенье в представительство ТАСС совместном официальном заявлении израильских Союза ветеранов Второй мировой войны - борцов против нацизма, Союза воинов и партизан инвалидов войны с нацистами и Координационного совета организаций соотечественников в Израиле (КС).

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Организации ветеранов и совет соотечественников Израиля "осуждают решение польских властей об отстранении представителей России от участия в проекте реконструкции музея на территории бывшего нацистского лагеря смерти Собибор, указывается в заявлении. "КС выражает поддержку позиции МИД Израиля, согласно которой наша страна [Израиль] выступает за участие России в международном управляющем комитете по реализации данного проекта", - говорится в документе.

Оценка роли Красной Армии

В КС подчеркнули, что, "как и прежде, в Израиле знают, ценят и помнят о решающем вкладе Красной Армии в победу над фашистской Германией и в спасение европейского еврейства от полного уничтожения в нацистских концлагерях". "Помнят в Израиле и о том, что в лагере смерти Собибор были уничтожены 250 тыс. евреев, помнят, что единственное за все годы Второй мировой войны успешное вооруженное восстание заключенных состоялось в Собиборе в 1943 году, и что возглавлял его советский офицер, еврей по национальности Александр Печерский".

Решение по Собибору

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943-го. Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на данное приглашение, однако дальнейшие обсуждения проекта с польской стороной не привели ни к каким результатам.

В итоге в июле поступило официальное сообщение из Варшавы о том, что на состоявшемся 12-13 июня 2017 года заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество в прежнем составе, без участия России. Как заявила на брифинге в четверг Захарова, изменение позиций Нидерландов, Словакии и Израиля вызвало недоумение и непонимание в Москве.

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