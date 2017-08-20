В Турции нейтрализовали пять боевиков ИГ, пытавшихся пересечь границу

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ТАСС, 20 августа. Пять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) нейтрализованы при попытке пересечь границу Турции. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.
"Сегодня утром пять членов ИГ были нейтрализованы при попытке незаконно пересечь границу. Она находится под контролем", - сказал премьер на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом в Сингапур. Его слова приводит газета Hürriyet Daily News.
По ее данным, 19 августа полиция южной турецкой провинции Хатай задержала четырех предполагаемых террористов ИГ и ранила еще одного после попытки атаки на подразделение службы безопасности. Предполагаемый боевик ИГ скончался в больнице от полученных ранений.