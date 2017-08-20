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В Турции нейтрализовали пять боевиков ИГ, пытавшихся пересечь границу

Международная панорама
20 августа, 15:45 UTC+3 ТАСС

По словам премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, в настоящее время порядок на границе уже восстановлен

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ТАСС, 20 августа. Пять боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) нейтрализованы при попытке пересечь границу Турции. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

"Сегодня утром пять членов ИГ были нейтрализованы при попытке незаконно пересечь границу. Она находится под контролем", - сказал премьер на пресс-конференции в аэропорту Анкары перед вылетом в Сингапур. Его слова приводит газета Hürriyet Daily News.

По ее данным, 19 августа полиция южной турецкой провинции Хатай задержала четырех предполагаемых террористов ИГ и ранила еще одного после попытки атаки на подразделение службы безопасности. Предполагаемый боевик ИГ скончался в больнице от полученных ранений.

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Персоны
Йылдырым, Бинали
Темы
Борьба с "Исламским государством"
Страны
Турция Сингапур
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