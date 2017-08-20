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Тысячи людей вышли на протесты в Гонконге после суда над активистами

Международная панорама
20 августа, 15:46 UTC+3 ТАСС

Участники демонстрации прошествовали до здания апелляционного суда с призывами освободить всех политических заключенных

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ТАСС, 20 августа. Тысячи людей вышли на улицы Гонконга в воскресенье, чтобы выразить протест в связи с приговором, вынесенным трем лидерам студенческих протестов. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, участники демонстрации прошествовали до здания апелляционного суда, выкрикивая лозунги, призывающие освободить всех политических заключенных. По словам одного из организаторов митинга, это самый массовый продемократический протест с 2014 года.

17 августа трое студенческих активистов признаны виновными в незаконных акциях в Гонконге, прошедших в сентябре 2014 года. 26 сентября 2014 года участники нелегальной акции прорвались на территорию правительственного комплекса, где завязались потасовки с полицией. Тот инцидент фактически дал старт масштабным массовым демонстрациям, которые продолжались в городе в течение 79 дней под лозунгами демократизации избирательной системы.

В Гонконге (специальный район КНР), наделенном высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", действует независимая судебная система, основанная на нормах английского права.

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