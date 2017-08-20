Тысячи людей вышли на протесты в Гонконге после суда над активистами

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ТАСС, 20 августа. Тысячи людей вышли на улицы Гонконга в воскресенье, чтобы выразить протест в связи с приговором, вынесенным трем лидерам студенческих протестов. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, участники демонстрации прошествовали до здания апелляционного суда, выкрикивая лозунги, призывающие освободить всех политических заключенных. По словам одного из организаторов митинга, это самый массовый продемократический протест с 2014 года.
17 августа трое студенческих активистов признаны виновными в незаконных акциях в Гонконге, прошедших в сентябре 2014 года. 26 сентября 2014 года участники нелегальной акции прорвались на территорию правительственного комплекса, где завязались потасовки с полицией. Тот инцидент фактически дал старт масштабным массовым демонстрациям, которые продолжались в городе в течение 79 дней под лозунгами демократизации избирательной системы.
В Гонконге (специальный район КНР), наделенном высокой степенью автономии по формуле "одна страна - две системы", действует независимая судебная система, основанная на нормах английского права.