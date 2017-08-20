Введение в ФРГ квот на беженцев больше не является для ХСС условием для создания коалиции

БЕРЛИН, 20 августа. /ТАСС/. Введение в ФРГ четко установленных квот на прием беженцев в количестве 200 тыс. человек в год больше не является для Христианско-социального союза (ХСС) условием для образования коалиции по итогам выборов в Бундестаг. Об этом заявил в воскресенье председатель партии, баварский премьер Хорст Зеехофер в интервью телеканалу ARD.

"Ситуация изменилась, курс Берлина изменился", - сказал он. По словам Зеехофера, в случае победы консервативного блока ХДС/ХСС на парламентских выборах его партия будет стараться сохранить и закрепить достигнутое в миграционной политике.

ХСС до сих пор требовал от партнеров по коалиции, прежде всего Христианско-демократического союза Ангелы Меркель, введения квот на беженцев. В июле Зеехофер подтвердил, что "квоты были и остаются целью ХСС". Ранее он не исключал, что участие в будущей коалиции будет зависеть от решения этого вопроса.

Выборы в Бундестаг, по итогам которых будет сформировано правительство и избран канцлер, состоятся 24 сентября.