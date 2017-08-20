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Полиция задержала десятки участников марша неонацистов в Берлине

Международная панорама
20 августа, 17:49 UTC+3 ТАСС

Марш был посвящен памяти сподвижника Гитлера Рудольфа Гесса, скончавшегося в тюрьме 30 лет назад

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ТАСС, 20 августа. Полиция Берлина в воскресенье сообщила, что в субботу в столичном районе Шпандау под стражу были взяты 35 участников митинга неонацистов.

Марш был посвящен памяти сподвижника Гитлера Рудольфа Гесса, скончавшегося в тюрьме 30 лет назад, 17 августа 1987 года. 12 из 35 задержанных нарушили запрет на использование символики неконституционных организаций.

На территории ФРГ, согласно соответствующему закону, нельзя демонстрировать флаги и гербы Третьего рейха, а также использовать приветствие национал-социалистов. Нарушение этого правила карается заключением до трех лет либо денежным штрафом.

В субботней акции ультраправых приняли участие около 800 человек. Они дошли до места, где ранее располагалось исправительное учреждение (тюрьма была снесена сразу после смерти Гесса, ставшего ее последним узником).

Путь им преградили около 1 тыс. антифашистов, однако столкновений удалось избежать. Охрану порядка обеспечивали около 1 тыс. сотрудников полиции.

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