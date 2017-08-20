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El Pais: семилетний мальчик из Австралии стал жертвой теракта в Барселоне

Международная панорама
20 августа, 17:51 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 20, августа. /ТАСС

Ребенок находился в Испании со своей матерью. Женщина в настоящий момент находится в больнице

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МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Семилетний мальчик из Австралии, который ранее считался пропавшим без вести, стал жертвой теракта в Барселоне. Об этом сообщила в воскресенье газета El Pais.

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По ее информации, правоохранительные органы Каталонии уже связались с отцом ребенка. Мужчина вылетел из Сиднея в Барселону. Мальчик находился в Испании со своей матерью. Женщина в настоящий момент находится в больнице.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвам терактов стали 14 человек.

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