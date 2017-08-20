Бывший старший советник Трампа указал на разногласия внутри администрации

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Серьезные разногласия по политическим вопросам существуют в администрации президента США Дональда Трампа. Уверенность в этом бывший главный политический советник Белого дома Стив Бэннон выразил в интервью, опубликованном в воскресенье на первой полосе газеты The Washington Post.

"Ни в одной администрации за всю историю [США] не было таких разногласий по поводу направления, в котором она должна двигаться", - считает он.

По словам экс-советника, республиканцы в Конгрессе и Белый дом станут "одной большой счастливой семьей", если Республиканская партия будет соглашаться во всем с президентом. Однако Бэннон не рассчитывает, что это произойдет в ближайшем будущем.

"Если Республиканская партия на Капитолийском холме будет поддерживать программу главы государства, а не свою, то настанет полное благополучие, [они] будут одной большой счастливой семьей", - сказал Бэннон.

Днем в пятницу стало известно о том, что Бэннон покидает свой пост в администрации. По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, это решение было принято самим советником по взаимной договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

В тот же день было объявлено, что Бэннон возвращается на должность руководителя правоконсервативного интернет-ресурса Breitbart News. Он при этом подчеркнул, что остается сторонником Трампа и будет бороться с его оппонентами.

В субботу президент поблагодарил Бэннона за его работу в Белом доме и во время предвыборной кампании.