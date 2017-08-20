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На Украине предложили вернуть уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Международная панорама
20 августа, 18:48 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, августа. /ТАСС

Замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин предложил наказывать нарушителей лишением свободы на срок от трех до восьми лет в зависимости от обстоятельств преступления

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КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. В Уголовный кодекс Украины следует вернуть статью, предполагающую ответственность за незаконное пересечение государственной границы, которая была исключена решением Верховной рады в 2004 году. Такое мнение высказал в воскресенье заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Чем может полиция победить заезжих иностранных гастролеров? Мы делаем все возможное для раскрытия преступлений, но очень важно сделать невозможным физическое присутствие в нашей стране этих гастролеров, "преступников в законе", которые не являются гражданами Украины. Это можно сделать через усиление законодательства", - написал он в Facebook.

В частности, Аброськин предлагает вернуть в Уголовный кодекс Украины ст. 331 "Незаконное пересечение государственной границы", которая предполагает для нарушителя лишение свободы на срок до трех лет, а при повторном нарушении - на срок от трех до пяти лет. Если же нарушитель границы использовал оружие, то ему грозит от пяти до восьми лет заключения.

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