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В Мадриде более сотни мусульман вышли на акцию против терроризма

Международная панорама
20 августа, 19:29 UTC+3 МАДРИД МАДРИД 20, августа. /ТАСС

По данным агентства EFE, собравшиеся призывают не связывать конкретную религию с нападениями террористов

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МАДРИД, 20 августа. /ТАСС/. Более сотни мусульман собрались в воскресенье на главной площади испанской столицы Пуэрта-дель-Соль в знак солидарности с пострадавшими при терактах в Каталонии. Об этом сообщило агентство EFE.

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По его информации, участники акции призвали не связывать ислам с атаками террористов. Мусульмане принесли с собой плакаты, на которых написано: "Мы все против терроризма, мы все за мир", "С каких пор у терроризма есть своя религия?", "Не от моего имени", "Ислам не виноват". Некоторые собравшиеся поставили в центре площади свечи и цветы с табличками: "Мы все - Барселона".

Секретарь Исламской комиссии Испании Мохамед Аяна заявил, что данная акция нацелена на то, чтобы "решительно осудить теракты". Он признал, что, "к сожалению, атаки могут усилить волну исламофобии" в Испании.

Ранее некоторые мечети в стране подверглись атакам вандалов после терактов в Каталонии.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвам терактов стали 14 человек.

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Теракты в Каталонии Борьба с "Исламским государством"
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