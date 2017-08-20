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Конгрессмен-демократ заявил, что Трампу нужно продолжать увольнять своих помощников

Международная панорама
20 августа, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, августа. /ТАСС

При этом Адам Шифф отметил, что вопрос об отставке самого президента США поднимать нецелесообразно

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НЬЮ-ЙОРК, 20 августа. /ТАСС/. Влиятельный конгрессмен Адам Шифф считает, что президенту США Дональду Трампу необходимо продолжать увольнять сотрудников Белого дома. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN.

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В пятницу стало известно, что главный политстратег Белого дома Стивен Бэннон покидает свой пост в администрации. По словам пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, это решение было принято по договоренности с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли.

"Мы нуждаемся в самых лучших людях в Белом доме", - отметил Шифф, который является старшим демократом в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса. Он высказался за уход и других советников Трампа - Стивена Миллера и Себастьяна Горки, которые, по его словам, "не только разделяют позиции Бэннона, но и не выполняет свою работу должным образом". "Я думаю, что необходимо провести еще большую чистку кадров", - сказал Шифф.

Конгрессмен также заявил, что "более фундаментальная проблема - та, которая находится на самом верху". Он, в частности, раскритиковал президента США за его недавнюю реакцию на события в Шарлотсвилле (штат Вирджиния), где произошли столкновения ультраправых активистов и их противников. По мнению Шиффа, Трамп не может отречься от части своих сторонников, которые не терпят инакомыслия. "Его позиция такова: если вы на моей стороне, то не можете быть не правы", - сказал Шифф, говоря о Трампе, который отказался возлагать вину за беспорядки исключительно на ультраправых, заявив, что насилие шло с обеих сторон.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

В интервью Шифф также заявил, что многие его коллеги по Конгрессу озабочены тем, обладает ли Трамп необходимыми способностями для того, чтобы управлять страной. "Есть согласие по поводу того, что президент испытывает серьезные трудности с тем, как справляться с давлением, которое нужно выдерживать на его работе", - отметил конгрессмен. По его мнению, Трамп, в частности, "неспособен к самоанализу и широкому пониманию того, что нужно стране".

При этом законодатель подчеркнул, что речь не идет о возможности применения поправки к конституции США, которая предполагает отстранение президента от власти в случае, если тот не может исполнять свои обязанности, в том числе по причине болезни или умственного расстройства. "Мы все еще далеки от такого решения даже несмотря на то, что многие из нас считают, что поведение президента достойно осуждения", - указал Шифф.

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Персоны
Келли, Джон Сандерс, Сара Трамп, Дональд Бэннон, Стивен
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