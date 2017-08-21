США и Республика Корея начинают военные учения, несмотря на напряженность в регионе

ВАШИНГТОН/СЕУЛ, 21 августа. /ТАСС/. США и Республика Корея начинают в понедельник ежегодные масштабные совместные военные маневры Ulchi - Freedom Guardian, несмотря на резкое обострение напряженности в регионе.

Не считаясь с обстановкой

Намерение Вашингтона провести эти военные учения, не считаясь с текущей обстановкой на Корейском полуострове, подтвердили в последние дни официальный представитель Пентагона подполковник Корпуса морской пехоты Кристофер Логан и руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт. Причем последняя пыталась представить дело таким образом, будто положение на Корейском полуострове усугубляется только по вине Пхеньяна.

"Весь мир призывает КНДР прекратить дестабилизирующую деятельность. <...> Речь не идет о ситуации, в которой Соединенные Штаты выступают против КНДР. Речь идет о ситуации, в которой [все] международное сообщество <...> говорит, что прогресс [Пхеньяна] в сфере разработки ядерного оружия и испытания баллистических ракет является дестабилизирующим не только для региона, но и для мира в целом", - сказала Науэрт, выступая 16 августа на брифинге для иностранных журналистов.

Дипломат вновь отвергла идею, о том, что США следует приостановить проведение совместных маневров с Республикой Корея, чтобы на этом основании добиваться замораживания ракетных и ядерных разработок КНДР. "Эти военные учения проводятся [США] по всему миру. Это - сфера компетенции министерства обороны [США], а не Госдепартамента. Однако мы продолжим проводить наши совместные военные учения", - сказала Науэрт.

"Сугубо оборонительный характер"

Представители Комитета начальников штабов (КНШ) Республики Корея на брифинге для журналистов в Сеуле 18 августа подтвердили, что маневры пройдут "в том же масштабе, что и в прошлом году". Таким образом они опровергли сообщения ряда южнокорейских СМИ о том, что нынешние двухнедельные учения могут быть "урезаны" для того, чтобы лишний раз не провоцировать КНДР в нынешней острой ситуации на Корейском полуострове.

В минувшем году к участию в Ulchi - Freedom Guardian были привлечены 50 тыс. южнокорейских и примерно 25 тыс. американских военнослужащих всех видов вооруженных сил. Около 2,5 тыс. солдат и офицеров США, задействованных в учениях, были переброшены на Корейский полуостров из других мест дислокации.

В прошлогодних учениях также принимали участие Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Колумбия, Новая Зеландия, Филиппины и Франция. За маневрами следила комиссия нейтральных стран по соблюдению перемирия в Корее. О сроках учений и их "непровокационной сущности" ВС США проинформировали Корейскую народную армию через пограничный пункт Пханмунджом.

Представители КНШ на брифинге также подчеркнули, что маневры носят "сугубо оборонительный характер". По их словам, план нынешних учений был составлен и утвержден еще несколькими месяцами ранее и коррективы в него не вносились.

Реакция КНДР

Северокорейское агентство ЦТАК распространило 17 августа заявление, в котором подчеркнуло, что Ulchi - Freedom Guardian, еще сильнее усугубят политическую ситуацию на Корейском полуострове. "Южнокорейская сторона понесет всю полноту ответственности за необратимую ситуацию, к которой могут привести военные игры", - подчеркивает ЦТАК.

В тревожной обстановке

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной на фоне активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. На прошлой неделе со стороны Пхеньяна и президента США Дональда Трампа прозвучал целый ряд резких заявлений, что привело к новому витку обострения конфликта.

В частности, КНДР заявила о проработке плана запуска четырех баллистических ракет в направлении Гуама с целью демонстрации силы, однако в результате, по данным агентства ЦТАК, северокорейский лидер решил "еще немного посмотреть на безрассудные и глупые поступки янки". Вскоре после этого Трамп опубликовал запись в Twitter, в которой назвал "мудрым и обоснованным" решение Ким Чен Ына.

Об учениях

Учения Ulchi - Freedom Guardian проходят в два этапа. В ходе первого отрабатываются действия по ликвидации различного ущерба, нанесенного в результате действий условного противника по жизненно важным объектам. Цель второго этапа - отработка совместных действий южнокорейских и американских войск в случае вторжения КНДР. Маневры проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым, и поэтому очень похожи на настоящую войну.

Пхеньян ежегодно выступает с решительным осуждением учений. Между тем Вашингтон полагает, что эти военные маневры способствуют поддержанию стабильности на Корейском полуострове.