По меньшей мере 13 человек погибли в ходе столкновений в ЦАР

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ТАСС, 21 августа. Не менее 13 человек погибли в субботу в результате столкновений между вооруженными группировками в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в городе Бриа (около 580 км к северо-востоку от Банги). Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.
Как заявил агентству местный врач, тринадцать тел были найдены после столкновений между членами отряда ополчения "Антибалака" и членами коалиции "Селека", которые ведут боевые действия уже неделю. По информации AFP, в результате инцидента не менее 20 человек получили ранения.
Столкновения в ЦАР между общинами христиан (около 80% населения), и мусульман (около 15% населения) начались в марте 2013 года, когда мусульманская коалиция "Селека" свергла президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Антибалака". За время конфликта в ЦАР погибли несколько тысяч человек, а страну охватил гуманитарный кризис.
19 июня правительство ЦАР заключило соглашение с вооруженными группировками о прекращении конфликта. Соответствующие договоренности с властями подписали в Риме представители 13 из 14 вооруженных формирований, действующих в стране. Документ предусматривает немедленное прекращение огня и признание группировками правительства, сформированного на основе президентских и парламентских выборов, состоявшихся в конце 2015 - начале 2016 года.