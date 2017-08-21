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По меньшей мере 13 человек погибли в ходе столкновений в ЦАР

Международная панорама
21 августа, 0:47 UTC+3 ТАСС

Вооруженный конфликт между общинами христиан и мусульман продолжается в стране уже неделю

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ТАСС, 21 августа. Не менее 13 человек погибли в субботу в результате столкновений между вооруженными группировками в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в городе Бриа (около 580 км к северо-востоку от Банги). Об этом сообщило в воскресенье агентство AFP.

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Как заявил агентству местный врач, тринадцать тел были найдены после столкновений между членами отряда ополчения "Антибалака" и членами коалиции "Селека", которые ведут боевые действия уже неделю. По информации AFP, в результате инцидента не менее 20 человек получили ранения.

Столкновения в ЦАР между общинами христиан (около 80% населения), и мусульман (около 15% населения) начались в марте 2013 года, когда мусульманская коалиция "Селека" свергла президента Франсуа Бозизе. В ответ христиане создали отряды ополчения "Антибалака". За время конфликта в ЦАР погибли несколько тысяч человек, а страну охватил гуманитарный кризис.

19 июня правительство ЦАР заключило соглашение с вооруженными группировками о прекращении конфликта. Соответствующие договоренности с властями подписали в Риме представители 13 из 14 вооруженных формирований, действующих в стране. Документ предусматривает немедленное прекращение огня и признание группировками правительства, сформированного на основе президентских и парламентских выборов, состоявшихся в конце 2015 - начале 2016 года.

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