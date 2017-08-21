Меркель обвинила турецкие власти в злоупотреблении Интерполом

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БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Анкара в случае с задержанием в Испании немецкого писателя турецкого происхождения Догана Акханлы злоупотребила Интерполом. Об этом глава правительства ФРГ заявила в воскресенье телеканалу RTL.
Писатель, которого Анкара считает оппозиционером, был задержан во время отдыха в Гранаде по запросу Турции по линии Интерпола. Как отметила Меркель, международные организации, такие как Интерпол, "нельзя использовать в подобных целях". "Я очень рада, что Испания его сейчас освободила", - заметила Меркель. Она сообщила, что поддерживает контакт с испанским правительством по этому делу.
Акханлы проживает в Германии с 1991 года и имеет паспорт ФРГ. Как отмечают местные СМИ, он писал, в частности, о геноциде армян в Османской империи. Его задержание вызвало возмущение в Германии.
Одновременно Меркель подвергла критике призывы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обращенные к проживающим в ФРГ туркам, не голосовать за ведущие политические партии Германии на выборах в Бундестаг, поскольку они, по его мнению, враждебно настроены по отношению к Анкаре. "Я призываю всех отдать свой голос в свободной стране", - сказала канцлер. Она назвала "совершенно невероятными" заявления Эрдогана. Канцлер также подчеркнула, что в связи с курсом турецкого правительства Германия "значительно изменила свою политику в отношении Турции".