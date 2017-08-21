Трюдо: незаконное пересечение границы Канады не даст нелегалам из США преимуществ

ОТТАВА, 21 августа. /ТАСС/. Незаконное пересечение канадской границы не дает право нелегалам из США на ускоренное получение статуса беженца. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Если бы я мог напрямую обратиться к людям, которые ищут [в Канаде] убежища, я бы напомнил им, что [нелегальное пересечение границы] не даст им никаких преимуществ, - сказал он. - Наши правила, наши принципы и наши законы для всех одинаковы".

Ранее в Королевской канадской конной полиции (КККП) ТАСС сообщили, что с начала года свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов пересекли канадско-американскую границу. Еще 3,8 тыс. человек полицейские задержали за первые 15 дней августа только на границе канадской провинции Квебек, которая находится рядом с американскими штатами Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мен. Данных за август по другим пограничным регионам Канады и США у КККП пока нет.

Поток нелегалов из США в Канаду отмечается с начала 2017 года. По словам самих мигрантов, на этот шаг их толкают опасения быть депортированными из США из-за жесткой иммиграционной политики Трампа.