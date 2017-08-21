Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трюдо: незаконное пересечение границы Канады не даст нелегалам из США преимуществ

Международная панорама
21 августа, 2:41 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 21, августа. /ТАСС

Свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов с начала года пересекли канадско-американскую границу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 21 августа. /ТАСС/. Незаконное пересечение канадской границы не дает право нелегалам из США на ускоренное получение статуса беженца. Об этом в воскресенье заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Смотрите также

Опрос: большинство канадцев не видят угрозы в мигрантах из США

Гражданку Канады обвинили в незаконной транспортировке мигрантов из США

СМИ: поток мексиканских мигрантов в Канаду резко вырос

"Если бы я мог напрямую обратиться к людям, которые ищут [в Канаде] убежища, я бы напомнил им, что [нелегальное пересечение границы] не даст им никаких преимуществ, - сказал он. - Наши правила, наши принципы и наши законы для всех одинаковы".

Ранее в Королевской канадской конной полиции (КККП) ТАСС сообщили, что с начала года свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов пересекли канадско-американскую границу. Еще 3,8 тыс. человек полицейские задержали за первые 15 дней августа только на границе канадской провинции Квебек, которая находится рядом с американскими штатами Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир и Мен. Данных за август по другим пограничным регионам Канады и США у КККП пока нет.

Поток нелегалов из США в Канаду отмечается с начала 2017 года. По словам самих мигрантов, на этот шаг их толкают опасения быть депортированными из США из-за жесткой иммиграционной политики Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
Страны
США Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: теракт в Барселоне, молнии в Москве, вулканы на Камчатке
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп объявит об отправке в Афганистан 4 тыс. военнослужащих
2
В Хабаровске задержан подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
3
В ДТП под Владимиром погибли четыре человека
4
Собянин отказался от дебатов по поводу переноса столицы из Москвы
5
СМИ: сирийские войска разгромили крупный форпост террористов на пути к Дейр-эз-Зору
6
Андрей Малахов сообщил о переходе на канал "Россия-1"
7
Ракетный эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама