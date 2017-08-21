Бывшие глава МИД и минэкономики Японии поборются за пост главы оппозиционной партии

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Бывший глава МИД Сэйдзи Маэхара и бывший министр экономики и генеральный секретарь кабинета министров Юкио Эдано официально выдвинули свои кандидатуры на пост основной оппозиционной Демократической партии (ДП) Японии. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Выборы нового главы ДП намечены на 1 сентября. Необходимость избрания нового председателя появилась после того, как прежний глава партии Рэнхо (полное имя - Рэнхо Мурата, однако в Японии ее официально называют мононимом Рэнхо - прим. ТАСС) 27 июля объявила о решении уйти в отставку. Маэхара известен своими консервативными взглядами по вопросам обороны и имеет репутацию "ястреба", в то время как Эдано поддерживает либеральное крыло ДП

Рэнхо была избрана председателем партии 15 сентября 2016 года, получив значительное преимущество над другими претендентами. С ее приходом многие связывали надежды на укрепление партии и расширение числа ее сторонников - тогда на выборах она заметно обошла других кандидатов, в том числе Маэхару. Несмотря на все усилия, харизматичная Рэнхо так и не смогла вернуть демпартии доверие избирателей. В то же время ДП при ней сыграла большую роль в раскрутке скандалов вокруг членов правительства и правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), что вылилось в серьезное падение рейтинга ЛДП.

Внимание общественности к подвижкам в главной оппозиционной партии Японии приковано в связи со сложившейся в последние месяцы внутриполитической ситуацией в стране. Из-за череды скандалов вокруг правительства, связанных в том числе лично с премьер-министром Синдзо Абэ, рейтинг кабинета министров за несколько месяцев упал более чем на 20 процентных пунктов. Снижался уровень поддержки и возглавляемой им правящей ЛДП. Ситуацию с рейтингом удалось немного исправить благодаря проведенным 3 августа масштабным перестановкам в правительстве, однако они не стали абсолютной панацеей для Синдзо Абэ и его команды.