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Член заксобрания штата Миссури извинилась за запись в соцсети про покушение на Трампа

Международная панорама
21 августа, 5:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, августа. /ТАСС

Мария Чэппелл-Надал призналась, что совершила ошибку, но отметила, что не собирается уходить в отставку

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НЬЮ-ЙОРК, 21 августа. /ТАСС/. Член заксобрания американского штата Миссури в воскресенье принесла извинения за то, что оставила в соцсети Facebook комментарий, в котором выразила надежду на скорое покушение на президента США Дональда Трампа. При этом Мария Чэппелл-Надал подчеркнула, что не собирается подавать в отставку после шквала критики в ее адрес.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

"Я совершила ошибку, и я за нее отвечаю", - отметила политик, занимающая пост члена Сената штата Миссури с 2010 года. "Я никогда не повторю ошибку, подобную этой, в дальнейшем. Я усвоила урок", - сказала Чэппелл-Надал, выступая на пресс-конференции в своем штате.

"Президент Трамп, я приношу извинения вам и вашей семье", - заявила законодатель. "Но я не собираюсь покидать свой пост и продолжу бороться за те вещи, которые я считаю крайне важными", - подчеркнула она. Заранее о своем намерении выступить с заявлением политик не объявляла, объяснив это тем, что в ее адрес поступали угрозы.

Ранее 42-летняя Чэппелл-Надал, представляющая Демократическую партию, оставила в Facebook комментарий, в котором, в частности, говорилось: "Я надеюсь, что на Трампа будет совершено покушение". Впоследствии законодатель удалила данное сообщение, но негативная реакция со стороны как республиканцев, так и коллег по ее партии не заставила себя ждать.

Губернатор Миссури, лидеры демократов и республиканцев в заксобрании штата призвали Чэппелл-Надал уйти в отставку. Сама политик ранее объяснила, что ее комментарий был вызван реакцией Трампа на события в Шарлотсвилле, где произошли столкновения ультраправых и их противников. Президент заявил, что в насилии виноваты обе стороны.

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