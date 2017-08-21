WP: администрация Трампа распускает консультативный совет по оценке изменений климата

ТАСС, 21 августа. Администрация президента США Дональда Трампа планирует распустить федеральный консультативный комитет по оценке изменений климата. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post.

По ее информации, срок действия мандата комитета истек в воскресенье, и принято решение его не продлевать. Издание отмечает, что комитет состоит из 15 членов, в него входят научные сотрудники, чиновники и представители корпораций.

Ранее США начали процесс выхода из Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата, который займет более двух лет. Как объявил Госдепартамент, делегация страны в ООН передала соответствующее формальное уведомление генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу, который является депозитарием соглашения.

Парижское соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение должно прийти на смену Киотскому протоколу, срок действия которого истечет в 2020 году.

4 ноября соглашение вступило в силу для стран, присоединившихся к документу. По состоянию на 4 августа документ ратифицировали 158 государств, в том числе Китай и США. На долю этих двух стран приходится почти 38% общемирового объема выбросов парниковых газов, являющихся основной причиной роста температуры атмосферы.