Премьер Киргизии уходит в отставку в связи с участием в президентских выборах

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник заявил об уходе в отставку в связи с участием в предстоящих в стране президентских выборах.

По словам политика, такое решение было принято в связи с его официальной регистрацией в Центризбиркоме кандидатом в президенты. "Я приостанавливаю свою деятельность на посту премьер-министра и сегодня же подам заявление об отставке на имя президента", - сказал Жээнбеков в Бишкеке во время заседания правительства.

Официально Жээнбеков будет уволен с должности после подписания его заявления об отставке президентом страны Алмазбеком Атамбаевым. Согласно киргизским законам, вместе с премьером автоматически уходит в отставку весь кабинет; вице-премьеры и министры останутся исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

Исполняющего обязанности нового премьер-министра назначает своим указом глава государства, после чего созданием кабинета займется парламент страны.

Жээнбеков и выборы

Жээнбеков, который стал главой киргизского правительства весной прошлого года, был официально зарегистрирован кандидатом в президенты республики утром 21 августа. Он выполнил все предусмотренные избирательным законодательством требования, в том числе успешно прошел тестирование на знание государственного (киргизского) языка и собрал более 30 тысяч подписей граждан в свою поддержку.

Кандидатом он был выдвинут во время состоявшегося 15 июля нынешнего года съезда пропрезидентской Социал-демократической партии Киргизии, которую основал Атамбаев.

"Премьер имел право на время участия в выборах временно сложить с себя полномочия, однако он принял решение вообще уйти с должности во избежание упреков в возможном использовании административного ресурса", - заявили ТАСС в аппарате киргизского правительства.

Количество кандидатов

Первоначально заявления о выдвижении кандидатами в Центризбирком Киргизии подали 59 граждан. Однако на сегодняшний день количество претендентов сократилось на девять человек, которые не смогли пройти тест по киргизскому языку, не создали избирательных фондов или добровольно отказались от участия в выборах. В ЦИК уверены, что после завершения 10 сентября процедуры регистрации количество кандидатов значительно сократится, поскольку многие из них "уже не выполнили предусмотренных законом условий, но заседаний членов ЦИК по ним пока не состоялось".

Президентский выборы в Киргизии назначены на 15 октября. Атамбаев не имеет права баллотироваться, поскольку закон запрещает гражданам занимать должность президента более одного шестилетнего срока.

На данный момент удостоверения кандидатов в президенты Киргизии получили три человека.