В правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура Молдавии проводят в понедельник обыски в правительстве. Как сообщила журналистам пресс-секретарь центра Анжела Старински, под подозрением находятся сотрудники минюста, а также министерства просвещения, культуры и научных исследований.

"Речь идет о многих делах, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Они подозреваются в незаконной выдаче документов гражданам Молдавии и иностранцам", - сказала Старински, пообещав озвучить подробности позже.

В этом году в Молдавии развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией. На скамье подсудимых оказались министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, заместитель министра экономики Валерий Трибой, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. По разным делам арестовано множество чиновников и судей.