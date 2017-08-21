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В правительстве Молдавии проходят обыски по делу о коррупции

Международная панорама
21 августа, 10:24 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 21, августа. /ТАСС

Под подозрением находятся сотрудники минюста, а также министерства просвещения, культуры и научных исследований

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КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Национальный центр по борьбе с коррупцией и прокуратура Молдавии проводят в понедельник обыски в правительстве. Как сообщила журналистам пресс-секретарь центра Анжела Старински, под подозрением находятся сотрудники минюста, а также министерства просвещения, культуры и научных исследований.

"Речь идет о многих делах, связанных с коррупцией и злоупотреблением служебным положением. Они подозреваются в незаконной выдаче документов гражданам Молдавии и иностранцам", - сказала Старински, пообещав озвучить подробности позже.

В этом году в Молдавии развернута масштабная кампания по борьбе с коррупцией. На скамье подсудимых оказались министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Эдуард Грама, заместитель министра экономики Валерий Трибой, мэр Кишинева Дорин Киртоакэ. По разным делам арестовано множество чиновников и судей.

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