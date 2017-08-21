СМИ: Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии

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БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Сербия отозвала всех своих дипломатических представителей из столицы Македонии Скопье. Об этом сообщило в понедельник национальное телевидение со ссылкой на МИД страны.
Сообщается, что посол Душанка Дивяк Томич и сотрудники посольства прошедшей ночью прибыли в Белград. Причиной отзыва дипломатов названы срочные консультации.
Ранее сербское диппредставительство запросило у македонских властей усиления мер безопасности для охраны миссии.
Пресс-служба МИД Сербии в ответ на запрос ТАСС прокомментировать ситуацию попросила направить письменный запрос. Ожидается, что в связи со сложившейся ситуаций сегодня со спецзаявлением выступит глава ведомства Ивица Дачич.