Инспекторы ОБСЕ не смогли посетить место гибели сотрудника МЧС ДНР из-за обстрелов ВСУ

ДОНЕЦК, 21 августа. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не смогла посетить место гибели сотрудника МЧС провозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня утром ОБСЕ намеревалась выехать к месту трагедии в Петровский район с инспекцией. В 09:10 мск начался обстрел с позиций батальона специального назначения "Донбасс-Украина" из района Марьинки по Трудовским. По соображениям безопасности СЦКК ДНР вынужден отложить поездку ОБСЕ", - приводит слова представителя Донецкое агентство новостей.

Накануне, 20 августа, сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара в поселке Трудовские попали под обстрел украинских силовиков. Один пожарный погиб, двое получил и ранения.

Участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины с осени 2014 года более десяти раз заявляли о достижении соглашений о перемирии. Последнее, получившее название "хлебного перемирия", было согласовано 21 июня. Оно официально вступило в силу с 24 июня и должно соблюдаться в течение всего периода уборки урожая - до конца августа. Однако обстрелы продолжаются.