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Полиция Каталонии установила личность водителя сбившего людей в Барселоне фургона

Международная панорама
21 августа, 11:35 UTC+3 МАДРИД 21, августа. /ТАСС

Власти автономии сообщили, что за рулем находился Юнес Абуйаакуб, его "разыскивают во всех европейских государствах"

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Юнес Абуйаакуб

© EPA/Spanish Police

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Каталонская полиция подтвердила, что "установлена личность водителя фургона", который наехал на людей в Барселоне. Правоохранительные органы уже заявляли, что в момент теракта в автомобиле находился один человек.

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Власти Каталонии считают, что за рулем фургона находился Юнес Абуйаакуб. "Все указывает на то, что водителем был Абуйаакуб", - сообщил советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн в интервью радиостанции Catalynia Radio. Форн уточнил, что пока нет сведений о том, что подозреваемый находится за пределами Каталонии, однако его "разыскивают во всех европейских государствах".

17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвами терактов стали 14 человек.

Изначально местные СМИ писали, что за рулем фургона мог находиться другой террорист. Кроме того, газета El Pais передавала, что Абуйаакуб мертв, однако данная версия не подтвердилась.

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