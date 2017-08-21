Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.08:
$ 59.36
€ 69.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России

Международная панорама
21 августа, 11:52 дата обновления: 21 августа, 12:08 UTC+3

Процедура возобновится в Москве 1 сентября, в консульствах в РФ ее приостановят на неопределенный срок

Поделиться
Материал из 1 страницы
Здание посольства США в Москве

Здание посольства США в Москве

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США приостановят процедуру выдачи неиммиграционных виз в РФ с 23 августа, в Москве эта процедура возобновится 1 сентября. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в РФ в понедельник.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве, - информировали в диппредставительстве. - Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок".

"Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", - отметили в посольстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с российской дипсобственностью в США
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России
2
Меркель назвала ненормальным желание Шрёдера войти в совет директоров "Роснефти"
3
Автомобиль врезался в две автобусные остановки в Марселе
4
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
5
СМИ: Сербия отозвала всех дипломатов из Македонии
6
ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Северо-Восточный альянс"
7
Украинские силовики попытались прорвать линию обороны ДНР рядом с Донецком
Темы дня
Новости партнеров
Реклама