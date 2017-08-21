США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз по всей России

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. США приостановят процедуру выдачи неиммиграционных виз в РФ с 23 августа, в Москве эта процедура возобновится 1 сентября. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте посольства США в РФ в понедельник.

"В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в РФ, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена. 1 сентября 2017 года эта процедура возобновится в Москве, - информировали в диппредставительстве. - Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок".

"Ранее назначенные собеседования будут отменены. А те, кто уже подал документы на оформление визы США, будут проинформированы о том, каким образом они смогут переназначить собеседование", - отметили в посольстве.