Более 22 млн голосов британцев не повлияли на итог выборов в парламент страны

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Более 22 млн голосов британских избирателей не оказали никакого влияния на конечный результат прошедших в Соединенном Королевстве всеобщих парламентских выборов. Об этом в своем докладе сообщила в понедельник неправительственная организация The Electoral Reform Society ("Общество избирательной реформы"), выступающая за проведение избирательной реформы с введением в стране пропорциональной избирательной системы.

"Великобритания является единственной демократией в Европе, которая использует мажоритарную систему относительного большинства, чтобы выбирать своих депутатов. Более 22 млн голосов (68%) были потрачены впустую на этих выборах", - говорится в докладе.

НПО отмечает тот факт, что 11 депутатов были выбраны в своих избирательных округах благодаря большинству, которое составило менее сотни голосов. "Политика в Великобритании стремительно меняется. Однако система голосования не в состоянии справиться с этим изменением. Нам нужна система, которая сможет достойно представлять выбор избирателей", - подчеркивают авторы исследования.

The Electoral Reform Society была основана в Лондоне в 1884 году британским политиком, археологом и биологом Джоном Лаббоком. Организация выступает за укрепление представительной демократии, требуя отказаться от выборов депутатов Палаты общин простым большинством голосов.

Консервативная партия во главе с Терезой Мэй одержала победу на состоявшихся 8 июня в Великобритании досрочных всеобщих парламентских выборах, но потеряла правящее большинство. Такой расклад вынудил их сформировать правительство меньшинства при парламентской поддержке со стороны Демократической юнионистской партии Северной Ирландии.