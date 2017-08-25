Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Таллин во вторник, откуда направился в Ригу и завершил свое турне в Вильнюсе в пятницу. В каждой из трех столиц Штайнмайер поднял как вопросы двухсторонних отношений, так и будущее стран Прибалтики в ЕС и НАТО.

20 дней спустя

Федеральный президент Штайнмайер встретился в общей сложности с пятью лидерами балтийской "тройки": президентом Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министром Юри Ратасом, президентом и премьером Латвии (Раймондом Вейонисом и Марисом Кучинскисом), а также с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

За 20 дней до Штайнмайера с этими же политиками успел пообщаться вице-президент США Майкл Пенс. Правда, побывал он только в Таллине: лидерам Латвии и Литвы пришлось ехать в Эстонию на встречу с вторым лицом Белого дома.

Пенс приехал в Таллин с простым посланием: США привержены обеспечению безопасности Прибалтики и чтят пятую статью учредительного документа НАТО — Вашингтонского договора 1949 года. Штайнмайер, напротив, поднял целый спектр тем: от скорого председательства Эстонии в ЕС до общеевропейского подхода к России.

Общее будущее

"Сегодня мы — латыши и немцы — поддерживаем европейский проект, осознавая нашу историю. Мы поддерживаем мир, свободу, демократию, верховенство закона и неотъемлемые права человека", — заявил Штайнмайер 23 августа в Риге, поднимая тост за "единую Европу".

За день до этого, в Таллине, федеральный президент выступил с докладом под названием "Германия и Эстония — нестабильное прошлое, единое будущее". Основной посыл речи, в которой слово "Европа" повторялось более 30 раз: единство стран — членов ЕС и противопоставление этого единства ужасам Второй мировой войны. Речь президента была приурочена к годовщине подписания пакта Молотова — Риббентропа 23 августа 1939 года. Он отметил, что эта дата для немцев стоит в одном ряду с началом войны гитлеровской Германии против СССР.

"Леди и джентльмены, Европейский союз был задуман как альтернатива этой всепоглощающей катастрофе — альтернатива войне и безудержному национализму. В Европейском союзе мы получили новое сообщество", — сказал президент ФРГ.

Безопасность и подход к России

Штайнмайер также напомнил о вопросах безопасности, частично повторив посыл вице-президента США.

Я могу подтвердить народу Эстонии, что ваша безопасность — наша безопасность Франк-Вальтер Штайнмайер президент ФРГ

В Латвии федеральный президент посетил военную базу, на которой несут дежурство 450 немецких военнослужащих. Он пообещал, что его соотечественники будут оставаться в этой стране до тех пор, пока "не изменится к лучшему" среда безопасности.

Однако, в отличие от Пенса, президент Германии предостерег лидеров стран Прибалтики от намеренного ухудшения отношений с Россией.

"Один из уроков, который мы вынесли из той же истории, сделавший нас непоколебимым союзником стран Балтии, заключается в нашей обязанности обеспечить то, чтобы пронзительная тишина и слепая враждебность по отношению к России никогда не повторилась", — заявил Штайнмайер.

Это не первое заявление федерального президента в подобном ключе. Еще в 2016 году, комментируя масштабные военные учения НАТО в Польше Saber Strike, Штайнмайер заявил, что "обострять ситуацию бряцанием оружия и боевыми кличами" — далеко не лучшая идея для стран альянса.

Тогда он занимал пост министра иностранных дел страны, а президентом стал в марте 2017-го.

Северный поток - 2

На фоне очередного ужесточения Вашингтоном антироссийских санкций, на сей раз сосредоточенных на том, чтобы свести к минимуму иностранное финансирование строительства российских газопроводов, Штайнмаейр не мог не поднять эту тему в Прибалтике.

Северный поток - 2 Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток – 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

В США считают, что "Северный поток - 2" оказывает "вредное воздействие на энергетическую безопасность" ЕС. В июне госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что "США располагают обширными запасами природного газа и объектами, позволяющими транспортировать сжиженный природный газ в Европу." Госсекретарь добавил, что Европа должна задуматься о своем энергетическом балансе.

Эту точку зрения разделяют в Вильнюсе, Таллине и Риге. Более того, против проекта выступает и глава Европейского совета Дональд Туск. Он полагает, что газопровод "не будет служить высшим европейским интересам".

Германия же придерживается противоположного мнения. Еще в июне министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что "'энергоснабжение Европы — это вопрос Европы, а не США", выразив свое недовольство намеками Вашингтона на создание "энергетического баланса".

Штайнмайер, в свою очередь, не стал ставить вопрос ребром и лишь пояснил, что реализация проекта не будет осуществлена, если он не будет соответствовать законодательству ЕС. При этом он дал понять, что Германия ожидает по газопроводу "зеленого света".

Александр Мосесов