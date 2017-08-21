СМИ: мать барселонского террориста призвала сына сдаться полиции

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ТАСС, 21 августа. Мать Юнеса Абуйаакуба, который, по версии следствия, находился за рулем фургона, сбившего людей на улице Рамбла в Барселона, призвала сына сдаться властям. Ее слова передает в понедельник французский телеканал BMF TV.
"Я бы хотела, чтобы он вернулся, чтобы он не делал всего, что может сделать. Я не имею к этому [теракту и побегу] никакого отношения, я хочу, чтобы он сдался полиции. Лучше бы он был в тюрьме или умер, чем убивал других людей", - заявила женщина в эфире телеканала.
Следствие опасается, что мужчина мог пересечь границу и скрыться на территории Франции, сообщает BMF TV.
17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвами терактов стали 14 человек.