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СМИ: мать барселонского террориста призвала сына сдаться полиции

Международная панорама
21 августа, 15:08 UTC+3 ТАСС

По словам женщины, "лучше бы он был в тюрьме или умер, чем убивал других людей"

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ТАСС, 21 августа. Мать Юнеса Абуйаакуба, который, по версии следствия, находился за рулем фургона, сбившего людей на улице Рамбла в Барселона, призвала сына сдаться властям. Ее слова передает в понедельник французский телеканал BMF TV.

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"Я бы хотела, чтобы он вернулся, чтобы он не делал всего, что может сделать. Я не имею к этому [теракту и побегу] никакого отношения, я хочу, чтобы он сдался полиции. Лучше бы он был в тюрьме или умер, чем убивал других людей", - заявила женщина в эфире телеканала.

Следствие опасается, что мужчина мог пересечь границу и скрыться на территории Франции, сообщает BMF TV.

17 августа на туристической улице Рамбла в каталонской столице водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Позднее полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Жертвами терактов стали 14 человек.

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