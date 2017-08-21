На Соловках планируют построить взлетно-посадочную полосу и пассажирский терминалНовости партнеров 21 августа, 15:16
Компания Essar Oil Limited. ДосьеБиографии и справки 21 августа, 15:12
Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозкахЭкономика и бизнес 21 августа, 15:07
"Швабе" завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетикеНовости партнеров 21 августа, 15:05
СМИ: часы Биг-Бена в последний раз пробили полдень перед реставрациейОбщество 21 августа, 14:56
Анатолий Антонов назначен послом России в СШАПолитика 21 августа, 14:55
Вратарь "Крыльев Советов" Лория перешел в "Анжи" на правах арендыСпорт 21 августа, 14:48
Мужчина сдал в московский ломбард чужую яхту за 15 млн рублейОбщество 21 августа, 14:47
"Швабе" презентует на форуме "Армия-2017" более 100 разработок для военного оборудованияАрмия и ОПК 21 августа, 14:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15 человек. Об этом заявил в понедельник советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн.
По его словам, полиция установила связь между терактами в Барселоне и Камбрильсе с телом, обнаруженным в машине в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн. Предполагается, что устроитель нападения убил владельца транспортного средства.
Среди жертв терактов семь женщин, восемь мужчин. В полиции сообщили национальности погибших: шесть испанцев, трое итальянцев, двое португальцев, бельгиец, американец, канадец и австралиец.
17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В этом инциденте погиб один человек и шесть получили травмы.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).