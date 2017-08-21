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Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15

Международная панорама
21 августа, 14:34 дата обновления: 21 августа, 14:53 UTC+3

Об этом заявил советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн

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Материал из 1 страницы
© EPA/SERGIO BARRENECHEA

МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Число жертв терактов в Каталонии увеличилось до 15 человек. Об этом заявил в понедельник советник по внутренним делам при правительстве Каталонии Жоаким Форн.

По его словам, полиция установила связь между терактами в Барселоне и Камбрильсе с телом, обнаруженным в машине в населенном пункте Сан-Жуст-Десверн. Предполагается, что устроитель нападения убил владельца транспортного средства.

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Среди жертв терактов семь женщин, восемь мужчин. В полиции сообщили национальности погибших: шесть испанцев, трое итальянцев, двое португальцев, бельгиец, американец, канадец и австралиец.

17 августа на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В этом инциденте погиб один человек и шесть получили травмы.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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