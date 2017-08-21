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Елисейский дворец опубликовал "хартию прозрачности" о деятельности первой леди

Международная панорама
21 августа, 15:18 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 21, августа. /ТАСС

В качестве первой леди Брижит Макрон будет "обеспечивать представительство Франции вместе с главой государства в период международных саммитов"

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Брижит Макрон

Брижит Макрон

© EPA/IAN LANGSDON

ПАРИЖ, 21 августа. /ТАСС/. Супруга президента Франции Брижит Макрон не будет получать средств из казны для выполнения представительских функций. Такое разъяснение содержится в "хартии прозрачности", опубликованной в понедельник на сайте Елисейского дворца.

В этом сообщении указывается, что в качестве первой леди госпожа Макрон будет "обеспечивать представительство Франции вместе с главой государства в период международных саммитов". Супруга президента страны Эмманюэля Макрона намерена также в случае соответствующих обращений проводить встречи с соотечественниками и иностранными гражданами. Первая леди Франции, как указали в администрации президента, "ежедневно получает более сотни писем от сограждан".

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В свете задач, которые выдвинуты на первый план Эмманюэлем Макроном в программе предстоящего пятилетия, его супруга планирует "постоянные контакты с институтами гражданского общества в сфере образования, здравоохранения, культуры, защиты интересов детей, оказания помощи инвалидам, обеспечения гендерного равенства". Она намерена осуществлять патронат над акциями благотворительного, культурного или социального характера, содействовать позитивному образу Франции в мире.

Брижит Макрон, указывается в сообщении, "не будет иметь собственного бюджета для этих целей". Организационное содействие ей окажет секретариат главы государства.

В Елисейском дворце указали, что представительская роль первой леди соответствует республиканской традиции Франции, однако кодифицировать эту миссию в законодательстве не планируется. Поэтому "Хартия прозрачности" предназначена в первую очередь для того, чтобы информировать общественность о миссии супруги главы государства и средствах в ее распоряжении на эти цели.

В начале августа агентство Франс Пресс сообщило, что в интернете начался сбор подписей под петицией против кодификации статуса первой леди. Сайт был создан французским художником Тьерри Полем Валеттом. Автор петиции призывал руководство страны придерживаться заявленного курса на экономию государственных средств.

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Макрон, Эмманюэль
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