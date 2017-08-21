МВД Ливана заявило о предотвращении теракта в летевшем из Австралии в ОАЭ самолете

БЕЙРУТ, 21 августа. /ТАСС/. Глава МВД Ливана Нухад Машнук заявил о предотвращении попытки теракта на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Ливанские спецслужбы сыграли важную роль в срыве попытки совершить теракт на борту самолета, следовавшего рейсом из Австралии в Абу-Даби", - сообщил министр внутренних дел, выступая в Бейруте на пресс-конференции.

По его словам, взрыв готовили четыре брата из семьи Хайят, которые происходят родом из североливанского города Триполи (90 км от Бейрута). "Они [братья] проживают в Австралии и получили инструкции от террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - сказал министр. Один из братьев по имени Амер прибыл в июле в Ливан и попал под подозрение спецслужб.

Как отметил Машнук, на борту находился старший брат по имени Тарек, который должен был привести в действие бомбу в багажном отделении через 20 минут после взлета. Ранее этот террорист воевал в Ракке на стороне боевиков ИГ.

"Мы связались с австралийскими властями и сообщили им о готовящейся вылазке, - заявил министр. - Взрывное устройство было обнаружено и обезврежено, оно находилось в одном из чемоданов. Как оказалось, взрывчатка была вмонтирована в мясорубку". Машнук подчеркнул, что теракт должен был стать "посланием" властям ОАЭ, которые участвуют в международной антитеррористической коалиции.

"Мы спасли жизни 280 пассажиров, в том числе 120 ливанцев, которые летели через Абу-Даби транзитом на родину", - сказал глава МВД. При этом он пока не уточнил дату рейса и название авиакомпании.