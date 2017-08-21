Посол Украины в ФРГ обвинил в цинизме немецкого политика за заявление по Крыму

КИЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал позицию заместителя председателя немецкой партии "Альтернатива для Германии" Александера Гауланда, заявившего о необходимости признать Крым частью России.

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"Заявление Гауланда трудно превзойти в цинизме", - заявил Мельник в опубликованном в понедельник интервью изданию Hamburger Abendblatt. По его мнению, "Крым непременно вернется на Украину и это случится гораздо раньше, чем некоторые думают".

Гауланд заявил 19 августа в интервью медиагруппе Funke, что Крым никогда не вернется в состав Украины, и санкции тут ничего не изменят. По мнению Гауланда, "правильно было бы признать Крым частью России". Политик заявил о необходимости привлечь Россию "к построению европейского порядка" и прекратить ее противопоставление НАТО.

Ранее лидер Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер также высказал мнение, что вопрос Крыма сейчас нужно временно рассматривать отдельно от других тем. Это, по его мнению, может помочь в достижении успеха по другим направлениям в европейско-российских отношениях, а если этого не получится, то санкции нужно будет ужесточить. Его слова спровоцировали широкую дискуссию в ФРГ.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием.

Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.