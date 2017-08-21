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Литва потребует у "РТР Планеты" и "ТВ Центра" объяснить нарушения правил вещания

Международная панорама
21 августа, 15:46 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 21, августа. /ТАСС

Претензии литовской комиссии по радио и телевидению связаны с дискуссионными программами телеканалов, в которых якобы выявили "факты разжигания ненависти"

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ВИЛЬНЮС, 21 августа. /ТАСС/. Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению направит российским телеканалам "РТР Планета" и "ТВ Центр" письма с предложением дать разъяснения по поводу якобы имевших место нарушениях в программах этих телеканалов, где речь в том числе шла о Литве. Об этом ТАСС сообщила заведующая отделом надзорной инстанции Бируте Киршене.

"Комиссия утвердила экспертные выводы о том, что установлены нарушения закона", - сказала она. Теперь регулятор приступит к дальнейшим процедурам. "Заинтересованным сторонам будут направлены письма с материалами расследования и предложением объясниться по данным фактам", - отметила она.

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Претензии комиссии связаны с дискуссионными программами "РТР Планеты" от 31 мая и "ТВ Центра" от 10 июня, в которых якобы зафиксированы "факты разжигания ненависти". В своих экспертных оценках это, как утверждается, подтвердил Департамент стратегической коммуникации и связей с общественностью Министерства обороны Литвы.

По словам Киршене, регулятор хотел бы получить разъяснения в течение двух недель, после чего на основе ответов будут приняты определенные решения.

Председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас, не дожидаясь ответов, уже заявил, что канал "РТР Планета", якобы допускающий нарушения второй раз в течение года, может быть лишен эфира на полтора года.

Российские телеканалы в Литве могут смотреть только клиенты кабельных сетей и владельцы тарелок спутникового телевидения. В кабельных сетях по требованию регулятора периодически приостанавливаются трансляции то одного, то другого российского канала. В начале этого года под трехмесячным запретом за якобы имевшие место в дискуссионных программах "разжигание розни и пропаганду войны" находился "РТР Планета", в апреле "за распространение дезинформации и разжигание ненависти" на месяц был отключен "ТВ Центр".

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