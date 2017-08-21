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Вучич: Сербия отозвала дипломатов из-за "атакующих действий" Македонии

Международная панорама
21 августа, 16:02 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 21, августа. /ТАСС

Глава МИД Сербии Ивица Дачич отметил, что дипсостав посольства вскоре вернется к исполнению своих обязанностей

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БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Недружественные действия Македонии стали причиной отзыва сербских дипломатов из Скопье. Об этом в понедельник журналистам заявил президент Сербии Александар Вучич. "Получено достаточно доказательств о весьма атакующих действиях [Македонии] против органов и институтов Сербии", - сказал Вучич.

Со специальным заявлением по дипломатическому скандалу между Белградом и Скопье выступил также глава МИД Сербии Ивица Дачич, пояснивший отзыв дипломатов "защитой сербских интересов". По его словам, "недвусмысленно установлены усиленные атакующие действия против Республики Сербия с участием иностранного фактора".

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Между тем министр отметил, что дипсостав посольства вскоре вернется к исполнению своих обязанностей. "Уже на следующей неделе после встречи с президентом Вучичем часть наших дипломатов вернется в Скопье, а посол вернется позднее, когда мы завершим все консультации", - сказал глава МИД, подчеркнув, что Белград заинтересован в добрых отношениях со своим соседом.

Македонское агентство Макфакс со своей стороны сообщает, что причиной отзыва дипломатов может стать полученная Белградом информация о том, что Македония должна была предложить на заседании ООН проголосовать за вопрос вступления Косова в ЮНЕСКО, которого добивается непризнанная республика при поддержке Запада, прежде всего США.

Сербия отозвала всех своих дипломатических представителей из Скопье в ночь на понедельник. Сообщается, что посол Душанка Дивяк Томич и сотрудники посольства прошедшей ночью прибыли в Белград. Причиной отзыва дипломатов названы срочные консультации. Ранее сербское диппредставительство запросило у македонских властей усиления мер безопасности для охраны миссии.

Непризнанная республика Косово планирует в нынешнем году подать повторную заявку на вступление в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также попытается пополнить ряды Совета Европы, заявил ее лидер Хашим Тачи. Приштина уже пыталась вступить в ЮНЕСКО в 2015 году, однако тогда Генеральная конференция организации отклонила кандидатуру Косово. Сторонники принятия самопровозглашенной республики не смогли набрать необходимые две трети голосов, в то время как против такого решения высказались 50 государств. В российском МИД в связи с этим заявили, что Косово не может претендовать на членство в ЮНЕСКО: "Косово, находясь под управлением ООН, не может рассматриваться в качестве государства, обладающего правосубъектностью и, следовательно, претендовать на членство в международной организации".

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Персоны
Дачич, Ивица Вучич, Александар
Страны
США Сербия Македония
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