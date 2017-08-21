Правительство Великобритании опубликовало новые документы по Brexit

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ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Великобритании опубликовало новые документы, излагающие позицию Лондона по ряду аспектов Brexit. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба британского министерства по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза.
"Мы уже начали определять, чего мы бы хотели видеть от будущих отношений [с Евросоюзом], в частности это касается таможенных и других вопросов, которые мы готовы обсуждать в ходе официальных переговоров", - сказал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис, подчеркнув, что выход Великобритании из ЕС и ее "будущие отношения с сообществом неразрывно связаны".
В опубликованных документах представлена позиция Лондона при ведении переговоров с Брюсселем относительно условий выхода Великобритании из ЕС. Так, Соединенное Королевство стремится к обеспечению свободной и беспрепятственной торговли товарами и услугами между Великобританией и ЕС, а также обеспечению прав граждан ЕС за пределами юрисдикции Европейского суда, которая уже не будет распространяться на Соединенное Королевство после Brexit. В документах также отмечается важность "спокойного и упорядоченного" Brexit, который в интересах компаний и потребителей, представляющих обе стороны.
Лондон также настаивает на том, чтобы товары, поставленные на рынки Евросоюза и Великобритании до официальной даты Brexit, не подпадали под какие-либо ограничения для продажи. Британские власти также намерены договориться с сообществом по вопросу координации работы таможенных и других служб, чтобы избежать ненужного дублирования их деятельности. В британском ведомстве также указали, что по итогам 2016 года экспорт товаров из ЕС в Великобританию составил около €314 млрд, отметив важность успеха в ходе переговоров для сохранения экономической стабильности.
Начать обсуждение вопросов торговых отношений Лондон планирует в рамках третьего раунда переговоров, который должен начаться в начале следующего года, при условии если стороны смогут преодолеть все разногласия в ходе второго раунда, начало которого планируется в октябре этого года.
Референдум по вопросу членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня прошлого года. Победу на нем с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники Brexit. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй 29 марта официально уведомила Брюссель о запуске двухлетней процедуры выхода из сообщества, которая должна завершиться к концу марта 2019 года.