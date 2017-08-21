СМИ: задержан устроитель теракта в Барселоне

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МАДРИД, 21 августа. /ТАСС/. Устроитель теракта в Барселоне Юнес Абуйаакуб задержан.
Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.
По ее информации, предполагаемый террорист схвачен в населенном пункте Сан-Садурни-д’Анойя в провинции Барселона.