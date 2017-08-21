Шеф Пентагона заявил, что зона деэскалации стабилизировала ситуацию на юге Сирии

Премьеру фильма "Матильда" перенесли на конец октябряКультура 21 августа, 18:08
CAS оставил в силе пожизненное отстранение бывшего главы ВФЛА БалахничеваСпорт 21 августа, 18:03
Скрынник: Иркутск сможет принять ЧМ-2020 по бенди, если даст гарантии строительства ареныСпорт 21 августа, 18:00
СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от БарселоныМеждународная панорама 21 августа, 17:57
СМИ: задержан устроитель теракта в БарселонеМеждународная панорама 21 августа, 17:42
Все смешалось в Белом доме: перестановки в администрации ТрампаМеждународная панорама 21 августа, 17:40
Умер британский писатель-фантаст Брайан ОлдиссКультура 21 августа, 17:33
Пассажиропоток аэропорта Рига в январе-июле 2017 г. вырос на 10%Транспорт 21 августа, 17:28
Тренер: ЧМ в Бирмингеме станет для легкоатлетки Ласицкене главным стартом зимнего сезонаСпорт 21 августа, 17:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 21 августа. Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился в понедельник в Аммане с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщило агентство Petra. По его информации, в ходе переговоров обсуждались вопросы стратегического военного партнерства двух государств и региональные проблемы, в частности, кризис в Сирии, события в Ираке и борьба террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Иорданский монарх и шеф Пентагона отдельно рассмотрели ситуацию в тех регионах Сирии, где действует режим прекращения огня. Они отметили, что "создание зоны деэскалации в Южной Сирии привело на данный момент к относительной стабилизации обстановки".
Как отмечает агентство Petra, Мэттис пообещал "приложить все усилия с тем, чтобы увеличить американскую помощь Иордании, которая приняла сотни тысяч сирийских беженцев и сталкивается с многочисленными вызовами из-за конфликта в соседней стране".
После завершения визита в Иорданию министр обороны США направится в Анкару.