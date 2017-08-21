Шеф Пентагона заявил, что зона деэскалации стабилизировала ситуацию на юге Сирии

ТАСС, 21 августа. Министр обороны США Джеймс Мэттис встретился в понедельник в Аммане с королем Иордании Абдаллой II. Об этом сообщило агентство Petra. По его информации, в ходе переговоров обсуждались вопросы стратегического военного партнерства двух государств и региональные проблемы, в частности, кризис в Сирии, события в Ираке и борьба террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Иорданский монарх и шеф Пентагона отдельно рассмотрели ситуацию в тех регионах Сирии, где действует режим прекращения огня. Они отметили, что "создание зоны деэскалации в Южной Сирии привело на данный момент к относительной стабилизации обстановки".

Как отмечает агентство Petra, Мэттис пообещал "приложить все усилия с тем, чтобы увеличить американскую помощь Иордании, которая приняла сотни тысяч сирийских беженцев и сталкивается с многочисленными вызовами из-за конфликта в соседней стране".

После завершения визита в Иорданию министр обороны США направится в Анкару.