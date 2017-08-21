Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.08:
$ 59.14
€ 69.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от Барселоны

Международная панорама
21 августа, 17:57 дата обновления: 21 августа, 18:11 UTC+3

ЧП произошло в населенном пункте Субиратс во время операции по поимке предполагаемого устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Francisco Seco

ТАСС, 21 августа. Полиция Каталонии в рамках операции по поимке предполагаемого устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба нейтрализовала в населенном пункте Субиратс (к западу от Барселоны) мужчину, на котором, предположительно, был пояс смертника. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Cadena SER.

Полиция Каталонии на официальной странице в Twitter сообщает об "инциденте" и продолжающейся полицейской операции в Субиратсе, не приводя подробностей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Теракты в Каталонии
Страны
Испания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
"Если я преодолела страх перед ВИЧ, то с остальным справлюсь"
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пожар в Ростове-на-Дону. Хроника событий
2
Биография посла РФ в США Анатолия Антонова
3
Площадь пожара в Ростове-на-Дону возросла до 10 тыс. кв. м
4
СМИ: задержан устроитель теракта в Барселоне
5
В Литву прибыла первая партия сжиженного газа из США
6
Город остановился: крупный пожар парализовал движение в Ростове-на-Дону
7
Выдача виз США для граждан России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама