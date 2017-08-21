СМИ: полиция застрелила мужчину с поясом смертника неподалеку от Барселоны

ТАСС, 21 августа. Полиция Каталонии в рамках операции по поимке предполагаемого устроителя теракта в Барселоне Юнеса Абуйаакуба нейтрализовала в населенном пункте Субиратс (к западу от Барселоны) мужчину, на котором, предположительно, был пояс смертника. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Cadena SER.

Полиция Каталонии на официальной странице в Twitter сообщает об "инциденте" и продолжающейся полицейской операции в Субиратсе, не приводя подробностей.